Det beste musen til nå

Noen ganger er det rett og slett bedre med mer av alt. Logitechs G903 er en mus som har vært på markedet en god stund. Dette er arven etter modellene G900 og ikke minst G9 fra 2007, modernisert med Logitechs egen Hero-sensor og nå selvsagt i trådløs form.

G093 er unik som et flaggskipprodukt fordi den passer til både høyre- og venstrehendte, ved å bytte ut sidepanelene. Foruten de byttbare panelene kan man også legge til en vekt på ti gram for å få en tyngre mus. Vekten er på behagelige 110 gram før man legger til eventuelle lodd. Som vanlig er samtlige knapper programmerbare, musehjulet kan fristilles og Logitech har igjen gått for Omron-switcher. Det har tidligere vært noen problemer med disse, men vi har ikke opplevd noe etter lang tids bruk.

Alt i alt er G903 den beste musen fra Logitech på markedet akkurat nå, og bør være med i kampen om tronen for den beste kombinasjonsmusen til både spill og arbeid.

Det eneste som kan gjøre musen bedre er en paring med Powerplay, Logitechs løsning for induksjonslading av musen. Dette gjøres på samme vis som man lader smarttelefoner trådløst, dog ikke ved hjelp av QI-standarden. Logitech har en egen løsning som dekker hele matten og som sakte, men sikkert lader musen samtidig som den er i bruk. Vi har sett lignende løsninger før, men da har QI vært brukt og bare til et lite hjørne av musematten.

Løsningen er genial for de som går tom for batteri når det gjelder som mest, og mindre kabler på skrivebordet er selvsagt et pluss. Det eneste mulige negative er at du ikke lenger står fritt til å velge hvilken musematte du vil bruke, men det medfølger både myk og hard matte med Powerplay.

Kombinasjonen av de to fungerer glimrende, og det er stadig flere mus som støtter Powerplay. Dette er enda en forsiktig grunn til optimisme for at kabelens tid er forbi.