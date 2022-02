Må ty til e-handel for å overleve

Annonse

En undersøkelse fra Mastercard blant nordiske små og mellomstore bedrifter viser at 27 prosent har økt sin tilstedeværelse på nett i 2020.

Annonse

Økt fokus på digitalisering skal være viktigere i 2021 for små og mellomstore bedrifter, sammenlignet med mikrobedrifter og selvstendig næringsdrivende.

Annonse

Blant selskaper som mener digitalisering er viktig, sier 70 prosent at de i 2021 og utover vil prioritere å utvikle nettvirksomheten, blant annet gjennom forbedret sikkerhet og brukeropplevelse.

I tillegg ønsker flertallet av småbedriftseierne som mener digitalisering er viktig, å fokusere på å finne nye kunder på nett i 2021.

35 prosent ønsker å finne bedre måter å motta betalinger på. Det flest sier er viktig å skape en bedre nettbasert betalingsløsning (66 prosent) etterfulgt av å kunne sende e-faktura med lenke til kortbetaling til kunder (62 prosent), og skaffe seg fleksible/mobilkortlesere (53 prosent). Det skriver Mastercard i en pressemelding.

– Pandemien har akselerert mange av de digitale initiativene og planene som små bedrifter allerede har hatt på dagsordenen. Den største endringen er at mindre bedrifter nå tenker annerledes om fremtiden, som at netthandel og sikkerhet må være en prioritet. Nå må vi sørge for at vi fortsetter å støtte dem i overgangen, slik at de også kan håndtere fremtidige utfordringer, sier Malin Berge, Vice President Strategic Growth i Mastercard Norden og Baltikum, i meldingen.