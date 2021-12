Lite begeistring blant kundene til tv-distributørene

Annonse

Norske tv-kunder opplever at de har en tv-tjeneste som teknisk sett fungerer bedre enn før. Andelen klager har falt fra 28 prosent i fjor til 21 prosent i år. Det skriver Epsi Rating i en pressemelding.

Leverandøren av kundetilfredshetsanalyser har akkurat kommet med en ny måling av kundetilfredsheten med tv-distributørene i Norge.

Selv om det er mindre klager, viser målingen at det fortsatt er mange tv-kunder rundt om i landet som sitter med følelsen av at de ikke får tilstrekkelig med verdi for pengene hos tv-distributørene.

Nesten 40 prosent av kundene svarer at de ikke ville ha valgt samme tv-distributør på nytt dersom de skulle velge i dag.

Mer valgfrihet

– Når kundene blir spurt om hva de mener kan bli bedre, svarer mange at de ønsker større valgfrihet i forhold til innhold, sier Fredrik Høst i Epsi Rating Norge, og forteller videre at flere kunder forteller at de har for mange kanaler de ikke trenger.

Disse kundene vil heller ha færre, men «bedre» kanaler i pakken.

– Disse tilbakemeldingene tyder på at de ulike poengsystemene som er lansert, der tv-kundene selv kan bytte ut kanaler med andre kanaler etter eget ønske, enten ikke er gode nok eller at kundene ikke har fått dette med seg, fortsetter Høst.

Leverandørene

Epsi Rating har også undersøkt hvilke tv-distributører som har de mest fornøyde kundene, og Høst kan fortelle at det er Altibox som vurderes som den beste.

Altibox-kundene har høye forventninger til tv-tjenesten, men kundene opplever samtidig at de er best i bransjen på å møte disse forventningene. Stabiliteten oppleves som meget god, og kundene opplever dessuten at både brukervennligheten i tv-tjenesten samt innholdet i kanalpakkene til å være bedre enn hos konkurrentene, heter det i meldingen fra Epsi.

RiksTV gjør også en relativt god figur, og kundene opplever RiksTV som pålitelig tv-leverandør det er enkelt å forholde seg til. RiksTV får dessuten mange gode tilbakemeldinger på deres kundeservice.

Annonse

Get faller tilbake, og får deres svakeste tilbakemelding fra kundene siden målingen startet i 2010. Et resultat på 60,7 betyr at en stor andel av kundene er misfornøyde. Ifølge kundene er det en del å ta tak i når det gjelder brukervennlighet og stabilitet på tv-tjenesten, står det i pressemeldingen.

Flere detaljer om studien finner du her.