Meldingstjenesten var tirsdag bare tilgjengelig for folk med en VPN-løsning som kan omgå myndighetenes brannmur.

Hvis myndighetene har besluttet å stenge Signal helt, har den havnet i samme selskap som tjenester som Google, Twitter, YouTube, Facebook og WhatsApp.

En talsperson for Kinas utenriksdepartement sier til DPA at han ikke har kjennskap til saken, men fastslår at internett i Kina er åpent.