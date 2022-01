Microsoft åpner kildekoden til filsystemet exFAT for Linux-kjernen

Annonse

FAT-filsystemet har vært med siden operativsystemet MSDOS. Stadig modernisert som FAT16, FAT32 og fra 2006 exFAT. Dette er det vanligste filsystemet på minnekort og -pinner, men har så langt vært proprietært Microsoft-system.

Nå åpner Microsoft opp kildekoden under lisensen GPLv2 og publiserer spesifikasjonene, skriver Bleeping Computer. Microsoft vil ha koden inn i den offisielle Linux-kjernen, slik at Linux-brukere kan benytte det fullt ut.

Så langt har Linux benyttet en FUSE-basert implementasjon av exFAT for å bruke usb-lager og sd-kort. Men den driverrutinen utnytter ikke all funksjonaliteten i exFAT.

Microsoft-ingeniøren John Gossman, som er styremedlem i Linux Foundation sier i en uttalelse at «det er viktig at Linux-verden med tillit kan trekke nytte på exFAT som en del av Linux-kjernen. For å oppnå dette gjør vi spesifikasjonen offentlig tilgjengelig for å fremme utviklingen av samvirkende og kompatible implementasjoner».