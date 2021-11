Microsoft skal bli CO2-negative innen 2030

Annonse

Microsoft har kunngjort et ambisiøst mål og en ny plan for å redusere sitt CO2-avtrykk. I 2030 vil Microsoft være CO2-negative, og innen 2050 vil de fjerne all CO2 i miljøet tilsvarende det selskapet har sluppet ut, enten direkte eller ved elektrisk forbruk, siden de ble grunnlagt i 1975.

Selskapets nye mål og en detaljert plan for hvordan de skal bli CO2-negative ble annonsert av Microsofts CEO, Satya Nadella, President Brad Smith, CFO Amy Hood, og Chief Environmental Officer Lucas Joppa.

– Mens verden må nå målet om nullutslipp, bør de av oss som har mulighet til å strekke seg enda lenger, gjøre det. Dette er grunnen til at vi i dag kunngjør et ambisiøst mål og en ny plan for å ikke bare redusere, men også til slutt fjerne Microsofts CO2-avtrykk, sier Microsoft-direktør Brad Smith.

Skal rydde opp etter seg

Planen omfatter et program for å redusere CO2-utslipp med mer enn halvparten innen 2030, både når det gjelder egne utslipp og for hele Microsofts forsynings- og verdikjede. Planen inkluderer også et nytt initiativ som ved bruk av Microsoft-teknologi skal hjelpe leverandører og kunder rundt om i verden med å redusere sine egne CO2-avtrykk.

I tillegg til et nytt klimainnovasjonsfond på en milliard dollar for å fremskynde den globale utviklingen av teknologier for reduksjon, fangst og fjerning av CO2. Fra og med neste år vil Microsoft også gjøre CO2-reduksjon til et sentralt aspekt av anskaffelsesprosessene i sin forsyningskjede. Selskapets årlige miljø- og bærekraftsrapport vil ta for seg måloppnåelse, samt beskrive utfordringene og mulighetene som forekommer på denne reisen.

Mer informasjon om bærekraftsmålet og den detaljerte planen, finner du på Microsofts offisielle blogg.

For mer informasjon om Microsoft og klima, se her.