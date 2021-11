Microsoft åpner teknologisenter

Annonse

Microsoft ønsker å møte partnere og bedrifter på en bedre måte og har investert i et teknologisenter i deres nye kontorer på Bjørvika i Oslo. Senteret er ment å være til inspirasjon og hjelp for bedrifter som vil se mulighetene ved Microsofts teknologi tatt i bruk.

– Microsofts Teknologisenter skal være en hub der kunder, partnere og teknologi møtes for å sette fart i deres transformasjonsreiser. Ved å samarbeide på nye måter og i utradisjonelle former, med tilgang på det siste og fremste i Microsoft håper vi på å skape begeistring for mulighetene som finnes, ta ut flere digitaliseringsgevinster og generere energi til å ta steget til neste nivå, sier Kimberly Lein-Mathisen, administrerende direktør i Microsoft Norge.

Microsoft sier de tilbyr kundene flere forskjellige engasjementer i det nye senteret, herunder Workshop, Rapid Prototype, Hackathon, startegi, design og idemyldring. Selskapets nyoppnevnte sjef for senteret, Kristian Heim, sier de allerede har hatt flere vellykkede prosjekter med kunder i senteret, bare tre uker etter den offisielle åpningen.

– Dette var muligheten vi hadde til å gjøre noe annerledes. Et samhandlingssenter som trekker inn kunder for å hjelpe de å akselerere den digitale transformasjonsreisen de er i. Vi ønsker å synliggjøre hva som er mulig, og gjøre det relevant for kundene som besøker. Senteret er bygget ut ifra forskjellige og personlige preg, selv om det er bygget på en internasjonal mal, forteller Heim.