Nasjonal sikkerhetsmyndighet gir sikkerhetsråd for mobile enheter

Med 13 råd har NSM laget en oversikt som bør kunne følges av alle, ikke bare eksperter. Rådene er gitt i et enkelt språk, men selv teknologer bør se igjennom dem. Det er en blanding av sunn fornuft og teknologiforståelse som legges frem, men rådene burde være en selvfølge å følge.

Du får råd om at du bruker sterke pin-koder i kombinasjon med fingeravtrykk, mønstre eller ansiktsgjenkjenning for å sikre at andre ikke får tilgang til mobilen din. Og mer avanserte råd som å sørge for å sjekke oppdateringer, beskytte deg mot avlytting og skille mellom bruk i jobb og fritid.

Du finner alle 13 råd fra NSM her.