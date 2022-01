Brukerne beholder sine smarte mobiler stadig lenger – rammer nysalget

Annonse

Én tydelig årsak til at markedet for smarttelefoner stagnerer, er at brukerne beholder dem i lenger tid enn tidligere. Det viser en undersøkelse utført for Ting Mobile. Produsentene lanserer stadig nye toppmodeller, men brukerne er fornøyde med apparatene de allerede har.

Med hånden på (dingse-) hjertet: Hva har mobilprodusentene kommet med av nyheter de siste tre årene du bare MÅ ha? Bedre kamera, flere farger på skjermen, små endringer i operativsystemet, større/mindre, lettere/tyngre eller hva er det som frister?

Brukerne er fornøyde

Hvorfor skal jeg bytte en flott mobil som jeg er fornøyd med, bare fordi den er to eller tre år gammel, synes å være spørsmålet stadig flere stiller seg. I undersøkelsen til Ting har 3640 amerikanske brukere bidratt til følgende konklusjoner:

• Over halvparten vil beholde sine eksisterende enheter i mellom tre og fem år• 47 prosent har hatt sine nåværende mobiler i mer enn tre år. Bare 15 prosent hadde kjøpt ny i løpet av de siste to årene.• Når brukerne sist skaffet seg ny mobil, var 94 prosent av dem som gikk for Android tidligere brukere av systemet, mens seks prosent gikk fra Iphone til Android. 78 prosent av Iphone-brukerne beholdt sitt system, mens 22 prosent gikk fra Android til Iphone.

De tre fremste salgsargumentene for å kjøpe en ny mobil var for menn pris, spesifikasjoner og lagringsplass. For kvinner var det pris, operativsystem og kamera.

For dem mellom 18 og 24 år var toppargumentene operativsystem, spesifikasjoner og kamera. For dem mellom 56 og 64 år var det operativsystem, pris og lagringsplass.

Her må det vel inntas noe salt i forhold til spørsmålsstilling og svaralternativer.

Hvorfor oppgradere

Begrunnelsene for å bytte ut smartmobilen du har til en ny modell fordelte seg i undersøkelsen slik:

Innholdssjefen til Ting Mobile, Andrew Moore-Crispin, kommenterer resultatene slik:

– Lenge har folk blitt presset til å oppgradere til ny mobiltelefon til tross for at deres gamle fungerer perfekt. Det er oppmuntrende å se at mange nå beholder sine enheter lenger. Undersøkelsen viser også at folk er nøye på pris og grunnleggende funksjoner, og ikke bryr seg like mye om å ha den aller siste og kuleste teknologien. Det er kanskje ikke fantastiske nyheter for de store leverandørene.

Undersøkelsen finner du her.