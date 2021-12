Nå skal Talkmore levere strøm

Annonse

Mobilselskapet Talkmore, som i 16 år har tilbudt mobilabonnement, blir strømleverandør.

– Målet er å utfordre etablerte aktører i et marked som er uoversiktlig og komplisert, sier Ådne Gabrielsen, leder av Talkmore Strøm, i en pressemelding fra selskapet.

Utfordrer

Når det Telenor-eide selskapet nå også blir leverandør av strøm, blir de Norges første rene mobilselskap som etablerer seg i strømmarkedet.

Gabrielsen forklarer overgangen med at mobilselskapet ønsker å forandre strømbransjen og gjøre den mer kundevennlig:

– Det norske strømmarkedet kan være vanskelig å forstå, og har blitt kritisert en rekke ganger. Det opereres med ulike og til dels kompliserte prisavtaler. Markedet har godt av konkurranse som sikrer en enklere og mer forståelig strømavtale for kundene. Vår pris tilsvarer det vi kjøper inn strømmen for, i tillegg til en fast månedspris. Dette gjør oss til en av de rimeligste på markedet, med en avtale helt uten skjulte kostnader, uttaler Gabrielsen.

Ric Brown, mobildirektør i Telenor Norge, følger opp:

– For et teknologidrevet selskap i vekst er det naturlig å se etter nye muligheter. Talkmore har siden etableringen gjort det bra på enkle mobilløsninger, til hele landet. Nå utvider vi og vil gjøre tilsvarende på strøm. Vi gleder oss over at selskapet har ambisjoner, og ser frem til å se resultatene av etableringen, sier han i meldingen.