Nesten som et smykke

Fitbit har på tvers av sine mange aktivitetsarmbånd samlet seg opp en haug med funksjoner, og mange av de var de også først ute på markedet med. Dette har gjenspeilt seg litt i hver nye modell som kommer ut, der utvalget av funksjoner samt oppdateringer virker viktigere enn å hele tiden kunne tilby noe nytt. Denne modellen fungerer godt dersom man kan tilby en rekke forskjellige produkter i samme kategori til markedet samtidig, og det er også her Luxe finner sin plass.

Luxe er en av de mindre Fitbit-modellene, og er (uten at Fitbit sier det selv) tydelig vektet mot kvinnelige brukere. Det er spesielt tydelig ut ifra tilbehøret, som denne gangen inneholder lenker som til forveksling ligner på gullsmykker, og et klokkehus som ikke tar nevneverdig plass på armen. Men formen til tross, Luxe leverer glimrende resultater om du er villig til å ofre noe.

God nok til trening

Og det man ofrer med Luxe er i hovedsak mangelen på GPS samt mangelen på NFC. Sistnevnte kan være irriterende, spesielt med tanke på at Fitbit Pay fungerer godt i Norge. Mangelen på GPS er kanskje ikke det største problemet om du har med deg telefonen samtidig, og armbåndet kan lenkes til telefonens GPS slik at denne kan brukes under treningsturer.

Som vanlig, og slik Fitbit først begynte med for mange år siden, er det fremdeles en skritteller du får på armen. Det Fitbit derimot har gjort er å gå litt bort fra de 10.000 skrittene de anbefalte å gå hver dag, til å gjennomføre 150 minutter med aktivitet i uken, noe som skal være en anbefaling fra WHO. Minuttene fordeles ulikt, altså tjener du raskere minutter med høyintensiv trening og lavere om du bare rusler deg en tur.

Helse og søvn

Søvnmålingen er like god som den er hos andre Fitbit-klokker, og applikasjonen som knytter den til telefonen er fremdeles, i vår mening, den beste i klassen. Med Luxe følger det med seks måneder med Fitbit Premium, en tilleggstjeneste som ikke er så galt priset, spesielt om du allerede lever i Fitbits økosystem.

Den lille skjermen er akkurat stor nok til raskt å gi deg oversikt under trening, men kan fort oppleves som litt liten når du navigerer i menyene. Borte er de fysiske knappene; her er det berøringsskjermen som gjelder og det fungerer godt på armbåndet. Batteritiden er oppgitt til rundt fem dager; noe vi traff ganske rett på i en veldig aktiv uke. I mindre aktive uker klarte vi lett å få batteriet til å vare i nærmere syv dager.

Konklusjon

Fitbit Luxe er, som navnet kanskje tilsier, et nisjeprodukt. Prisen er på rett under 1.500 kroner, og for et par hundrelapper mindre kan du for eksempel kjøpe Fitbit Charge 4 som gir deg både GPS og NFC, men da må du klare deg uten fargeskjerm. Den ser heller ikke like pen ut på håndleddet som Luxe.