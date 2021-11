Annonse

Netthandelen økte med 70 prosent i første kvartal, sammenlignet med samme periode i fjor. Det viser en undersøkelse fra Salesforce, som har sett på forbrukernes digitale kjøpsatferd i Norden.

Flere deler av Norge og Norden har vært nedstengt i årets første kvartal, og forbrukerne har vært nødt til å handle på nett. Det har ført til en rekordstigning i omsetning i nordiske nettbutikker, ifølge Salesforce Shopping Index for første kvartal 2021.

Rapporten baserer seg på data fra totalt én milliard forbrukere over hele verden, og oppsummerer nordiske tall særskilt.

– Denne veksten må betegnes som en eksplosjon. Det understreker at næringslivet og detaljhandelen bør fortsette digitaliseringen. I takt med gjenåpningen av Norge må de vurdere den fysiske butikkens rolle, og hvordan det skal gjøres til en del av den samlede kjøpsopplevelsen. Virksomhetene må finne en balanse mellom det fysiske og digitale for å møte forbrukernes nye behov og vaner, sier Per Haakon Lomsdalen, norgessjef i Salesforce, i en pressemelding.

Flest bestiller på mobil

Salesforce skriver at stigningen på 70 prosent står i kontrast til samme kvartal i 2020. Da var veksten fra januar-mars på bare 27 prosent.

Forbrukerne brukte i snitt 19 prosent mer penger per nett-ordre, antallet ordrer økte med 18 prosent og den samlede e-handelstrafikken økte med fem prosent sammenlignet med første kvartal 2020. Mobilen er fortsatt den enheten folk flest bruker til å bestille på nett – 69 prosent av bestillingene gjøres via mobilen.

Pandemien har flyttet forbrukerne fra fysiske til nettbaserte butikker, og har sannsynligvis endret kjøpsvanene permanent, slår Salesforce fast.

– Selv om vi sakte, men sikkert gjenåpner samfunnet, vil ehandelen fortsette å stå sterkt. Mange av endringene som ble fremtvunget av pandemien, vil fortsette i en eller annen form på den andre siden. Det gjelder blant annet økt forbruk på nett og høye forventninger til digitale kjøpsopplevelser. Det stiller store krav til bedriftene om å tilby fleksibel levering, brukervennlige nettbutikker og gode og trygge betalingsmuligheter, sier Lomsdalen.