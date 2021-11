Vipps har bikket 4 millioner brukere

Annonse

Stadig flere får øynene opp for Vipps. Nå har betalingsløsningsselskapet bikket 4 millioner brukere.

Nordmenn bruker nå Vipps over én million ganger hver dag. Det gjør lommeboken til den mest brukte i Europa, og Norge har den laveste bruken av kontanter i verden.

– Aldri før har du kunnet bruke Vipps like mange steder og på så mange måter som nå, enten på nett eller ansikt til ansikt. Det er få som lengter tilbake til kontanter eller KID-nummer, sier Vipps-sjef Rune Garborg i en pressemelding fra selskapet.

Vipps på nett

Med mer enn 10.000 steder med Vipps på nett, er handel på nett det største vekstområdet til selskapet. I juli var omsetningsveksten på nettbetalinger på 100 prosent sammenlignet med juli i fjor.

Ifølge en YouGov-undersøkelse fra Vipps, er det bedre priser, tidsbesparelse og utvalget som gjør at folk foretrekker netthandel. Tre av ti oppga at de ville handle mer på nett fremover, mens fire av ti vil handle like mye.

– Det er fortsatt for vanskelig å handle i mange nettbutikker. Netthandel bør være noe alle får til – like lett som å vippse en venn, sier Garborg.