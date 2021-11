Vivaldi nå for mobil og med sporingsblokkering

Annonse

Gründer og Vivaldi-sjef Jon von Tetzchner foretrekker å kalle Vivaldi et norsk-islandsk selskap for de har et datterselskap på Island som blant annet står for driften av Vivaldis tjenester, som forum og epost, men de fleste ansatte jobber i Mølleparken i Oslo.

Computerworld snakket med Tetzchner, som befinner seg i USA, i forbindelse med lanseringen.

– Dette er vår første offisielle mobilrelease. Det har tatt litt tid, men vi ville være helt sikre på kvaliteten og har drevet omfattende testing. Vi manglet blant annet en tracker blocker (sporingsblokkerer – red. anm.), noe som er et krav fra brukerne. Vi har kunnet løse det med utvidelser i de andre versjonene av nettleseren, men det er ikke mulig på mobil, sier han.

– Vi gjør gjerne det brukerne vil, og er lydhøre overfor dem. Vivaldi stopper annonser på alle plattformer, men dette innstilles av brukeren. Brukeren skal ha kontroll.

– Der er vår mening at personvern burde håndteres gjennom regulering, men siden det går så tregt med dette arbeidet blant myndigheter, får vi gjøre det vi kan. Og da er sporingsblokkering viktig.

Klokke og taster

– En liten nyhet som har vært etterspurt, er en klokke i statuslinjen. Der ser du hva klokken er også når du er i fullskjermmodus, og den har alarm og nedtelling.

Her kan det være på sin plass å nevne at både Firefox og Google Chrome har kuttet ut statuslinje helt.

Spatial navigation, som er å betjene nettsider med piltaster og benytte tastatur til navigasjon, er forbedret. Vivaldi har sin egen løsning, og benytter ikke Google sin.

– Vi har gjort flere forbedringer i desktop-versjonen, men det aller viktigste er at vi nå har en versjon for Android. Den har vært etterspurt av mange, og vi tror at de rundt 1,5 millioner entusiastiske brukerne vi har vil sette pris på den.

– Vivaldi for mobil er den eneste nettleseren med faner. Tidligere har skjermene vært for små, men nå fungerer dette bra. En annen sak er at brukergrensesnittet endrer seg når du snur mobilen mellom portrett og liggende modus. Vi utnytter plassen.

– Dette er de to største nyhetene fra Vivaldi siden versjon 1.0, avslutter von Tetzchner.

Annonse

Du finner mer om de nye nettleserne her.