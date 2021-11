Tre land koblet sammen sine nasjonale nødnett for første gang

Annonse

Øvelsen Barents Rescue fikk en interessant vinkling da det norske Nødnett, svenske Rakel og finske Virve koblet seg sammen. Denne typen samarbeid kan bli avgjørende ved naturkatastrofer, ekstremvær, kriminalitet, ulykker og andre nødsituasjoner.

FINOSE

I 2016 ble Norge og Sverige de to første landene i verden til å sammenkoble sine nasjonale nødnett, henholdsvis Nødnett og Rakel. I senere tid har også Finland/Sverige og Finland/Norge etablert tilsvarende bilaterale løsninger. Dette har gitt nød- og beredskapsaktører effektiv og sikker kommunikasjon i grenseområdene og på tvers av landegrensene.

Treveissammenkoblingen, som ble lansert denne uken, gir smidigere kommunikasjon i arbeidet med regionale utfordringer, og gjør det enda enklere å hjelpe hverandre med å forebygge kriminalitet og håndtere hendelser.

De nordiske landene har lange tradisjoner for samarbeid når det kommer til samfunnssikkerhet og beredskap. FINOSE er et samarbeid mellom DSB og DSBs motparter i Finland og Sverige, henholdsvis Erillisverkot og MSB.

Smidig kommunikasjon – økt trygghet

FINOSE-koblingen sikrer at aktører med samfunnskritiske oppdrag kan kommunisere med sine egne radioterminaler i spesialetablerte talegrupper på tvers av landegrensene. Dette gjelder på både strategisk og operasjonelt nivå.

"Vi er stolte av å ha lansert denne treveissammenkoblingen med våre naboland. Dette er en milepæl for internasjonalt samvirke i nødsituasjoner", sier Sigurd Heier, avdelingsdirektør i DSB. "Nødsituasjoner tar ikke hensyn til landegrenser, så det kan heller ikke nød- og beredskaps­kommunikasjonen gjøre".

Fortsatt en jobb å gjøre

I tillegg til felles talegrupper vil felles retningslinjer og rutiner, samt kunnskap om hverandres beredskapsledelse og metoder, bidra til at det blir enklere, tryggere og mer effektivt å jobbe på tvers av nasjonale og organisatoriske grenser.

"Her gjenstår det fortsatt litt arbeid, og det vil blant annet bli viktig å gjennomføre, overvåke og evaluere øvelser på tvers av landegrensene. Slike aktiviteter sikrer at det opprettholdes et sikkerhetsnivå som både operatører og den øvrige befolkningen er vant til. Med fokus på slike tiltak, vil det være mulig å videreutvikle kompetanse på alle nivåer", forteller Matilde Brown Megård, prosjektleder for sammenkoblingen i Norge.

Til syvende og sist skaper FINOSE-samarbeidet økt trygghet for både beredskapsmannskaper og den øvrige befolkningen.