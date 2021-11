Helle Dochedahl er ny daglig leder for SAP Norden og Baltikum

Annonse

SAP har utnevnt danske Helle Dochedahl til ny daglig leder for Norden og Baltikum. Etter 26 år i forskjellige lederoller hos SAP, senest for EMEA Sør, returnerer Dochedahl til de nordiske og baltiske landene som operativ sjef for SAPs nordiske forretning fra 1. oktober 2019.

I sin nye rolle skal Dochedahl sørge for at SAPs virksomhet gjennomføres på en effektiv og optimal måte, både i et kortsiktig og langsiktig perspektiv. Hun skal også sørge for at medarbeiderne trives og kan prestere så bra som mulig. Det skriver SAP i en pressmelding.

Mangfold

I sin forrige rolle som Vice President for EMEA South Presales var hun ansvarlig for Syd-Europa, Midtøsten og Afrika. Ved å bidra til mangfoldet i SAP Norden vil Dochedahl bistå med å sikre SAPs fortsatte fremgang som ledende programvareleverandør for selskaper i Norden – og samtidig sørge for at SAPs nordiske forretning ikke hviler på sine laurbær, men alltid ligger ett steg foran.

– Når vi tenker på mangfold er det i dag fortsatt mange som kun tenker på alder og kjønn. For meg handler mangfold om mer enn som så. Det handler også om ulike kulturer, nasjonaliteter, verdier og hvordan vi sosialiserer. Jeg ønsker ikke bare å investere i mangfold fordi det tilfeldigvis er politisk korrekt, men fordi jeg tror vi skaper bedre bedrifter dersom forskjellene våre får lov til å lage smarte løsninger sammen, sier Dochedahl i meldingen.

Erfaring

Dochedahl begynte sin karriere i SAP i 1993.

Fra sin base i Danmark liker Dochedahl å ha muligheten til å reise verden rundt for å bli inspirert av mennesker og andre kulturer. Dersom hun ikke har anledning til å møte mennesker personlig, insisterer hun på å ha videosamtaler for å komme nærmere sine ansatte og teamet hennes.

– Hvis du tar av deg skylappene og opplever verden, innser du raskt at mye kan kategoriseres som «hyggelig å ha» og «må ha». I Norden har selskaper en tendens til å være svært opptatt av å ha den nyeste teknologien, men kanskje mindre på hvilken verdi teknologien virkelig skaper for menneskene i organisasjonen, sier Dochedahl og fortsetter:

– I min nye rolle vil jeg derfor jobbe for at våre kunder skal se på oss som mer enn bare en leverandør av tekniske løsninger eller programvareplattform. Vi må tydeliggjøre den konkrete verdien våre programvareløsninger gir menneskene hos våre kunder. Vi kan gjøre dette ved å samarbeide tett med våre kunder og i så måte få tilbakemeldinger på hva menneskene i organisasjonene forventer i sitt arbeid. Denne forretningsfilosofien tar jeg med inn i mitt daglige arbeid og jeg ser frem til å bidra til å gjøre norden til SAPs beste virksomhetsområde.