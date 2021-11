Norsis advarer mot Snapchat-utpressing

Annonse

Snapchat-brukere har i sommer kontaktet Norsis-tjenesten slettmeg.no etter å ha fått kontoen kapret og blitt utsatt for utpressingsforsøk.

– Vår tjeneste Slettmeg.no har fått flere henvendelser fra brukere som har mistet kontroll over kontoen sin etter at kriminelle har fått tilgang til deres Snapchat-bilder og videoer. Ofrene presses deretter for penger for at innholdet ikke skal spres videre. Erfaringsmessig vet vi at mange, spesielt unge, har lagret bilder i Snapchat som ofte er av en svært privat karakter, sier leder for Slettmeg.no, Hans Marius Tessem, i en melding fra Norsis.

Datainnbrudd og phishing

Ifølge Tessem bruker svindlerne flere metoder for å få tilgang til ofrenes Snapchat-konto.

I noen tilfeller henter de brukernavn fra store databaser stjålet i datainnbrudd eller lekkasjer, andre ganger brukes phishingangrep hvor de lurer brukeren til å oppgi informasjonen.

Når svindlerne har fått tilgang til kontoen, bruker de ofrenes åpne vennelister på Facebook for å undersøke hvem de kan true med å lekke de private bildene til.

– Dette er en kynisk svindel som ofrene opplever som svært belastende. Det er ingen som ønsker at deres private bilder skal spres. Ved å undersøke vennelistene til ofrene på Facebook kan de finne frem til foreldre, en kjæreste eller noen på fotballaget som deretter truer med at de skal sende bildene til. Dette øker ofte betalingsvilligheten til offeret, sier Tessem.

Flertallet bruker ikke totrinnspålogging

Ifølge en undersøkelse fra Norsis er det knapt 4 av 10 som vet hva totrinnspålogging er. Samtidig oppgir 7 prosent at de har opplevd å få en eller flere av sine sosiale medier-kontoer tatt over i løpet av de siste 12 månedene. Blant dem mellom 18 og 29 år er andelen nesten dobbelt så høy.

– Utpressing som i dette tilfelle skjer med bilder på Snapchat er enkelt å motvirke. Det første du må gjøre er å skru på totrinnspålogging i Snapchat. Det tar deg bare noen få minutter, men sikrer deg langt på vei mot kontokapring og ubehaget som følger med at uvedkommende har kontroll over kontoen din. I vårt opplæringsopplegg får ansatte en rekke konkrete tips som gjør at de slipper slike ubehagelige situasjoner, både på jobb og privat, sier lederen for Slettmeg.no.