EUs generaladvokat mener persondata kan overføres til USA

En østerriker klaget på at Facebooks irske datterselskap overfører opplysninger om europeiske brukere til servere i USA for videre behandling. Han mente avsløringer fra Edward Snowden om amerikansk etterretnings lover og praksis viser at personopplysninger som sendes til USA ikke er godt nok beskyttet.

Facebook i Irland har en avtale med morselskapet i USA om beskyttelse av personopplysninger. Generaladvokat Henrik Saugmandsgaard Øe ved EU-domstolen sier klausulene er gode nok til at overføringen av data er lovlig. Dersom klausulene skulle bli brutt som følge av amerikansk lovgivning, må likevel irske myndigheter stanse dataoverføringen, understreker generaladvokaten.

Generaladvokatens uttalelse er ikke bindende, men blir som regel fulgt når domstolen kommer med sin avgjørelse senere.

