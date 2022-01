Ny rapport fra Epos: Bedrifter taper 7315 kroner årlig per ansatt

Annonse

I en fersk undersøkelse fra Ipsos går det frem at 95 prosent medarbeidere og ledere opplever plager fra lyd på jobben.

Forstyrrelser

Det er i rapporten "Understanding Sound Experiences", som er laget på vegne av lyd- og videoløsningsselskapet Epos, hvor 2500 respondenter deltok, at det kommer frem at det vanligste problemet (ifølge 50 prosent respondenter), er å bli forstyrret av høylytte kolleger.

Deretter oppgir 48 prosent at det generelle lydnivået er for høyt, mens 46 prosent opplever å bli forstyrret av kolleger som avbryter dem.

Dermed skulle man kanskje tro at hjemmekontor var tingen. Vel, det er ikke bare fryd og gammen det heller ...

Nesten halvparten av alle arbeidstakerne i undersøkelsen sier at de har dårlig lydkvalitet når de snakker i telefonen. 39 prosent sier det samme om nettsamtaler.

Kostbart

Ifølge Epos forårsaker disse problemene ekstra kostnader. Ansatte mister gjennomsnittlig 29 minutters produksjonstid hver uke på grunn av dårlig lydkvalitet i jobbsamtaler og deretter måtte dobbeltsjekke informasjon etterpå. For en vanlig heltidsansatt utgjør dette tilsammen tre hele dager som går tapt hvert år, heter det i en pressemelding fra selskapet.

Konklusjonen er at en bedrift med ti ansatte kan tape over 70.000 kroner i tapte utgifter. Epos forklarer det slik:

Basert på nordmenns gjennomsnittslønn i 2019, som er 47.300 kroner (SSB), tilsvarer 29 minutter i uka en utgift på 7315 kroner i året for en ansatt. For bedrifter med ti ansatte blir regnestykket 73.150 kroner tapte utgifter i året. For de med 100 og oppover er det minst 731.500 kroner i året med tapte utgifter, bare i 2020 var det registrert 2831 bedrifter med over 100 ansatte i Norge ifølge SSB, heter det i meldingen.

En enkel løsning?

79 prosent av lederne skal ifølge undersøkelsen være enige om at det er en løsning på disse problemene, i form av profesjonelt lydutstyr som hodetelefoner og bordtelefoner. Det skriver Epos, som selger nettopp slikt utstyr, i pressemeldingen.

Annonse

- Arbeidslivet har fjernet mye av enkeltkontorene, slik man hadde på 1980-tallet. Men folk trenger fortsatt en dør og lukke igjen når de har behov for fred. I år ser vi at de trenger dette hjemme også. Dette kan vi løse med teknologi i dag, som du kan legge fra deg på pulten når du er ferdig. Med kunstig intelligens kan vi i dag tilpasse teknologien til hver enkelt ansattes personlige støynivå og forbedre den over tid. Derfor er vi på vei mot en ny form for åpent landskap, som kombinerer det beste av to verdener, samarbeid og privatliv, enten hjemme eller på kontoret, sier Geir Kalleberg, CCO i PeBeCom og ansvarlig for EPOS i Norge, i pressemeldingen.

Skype på topp

Undersøkelsen har også sett på hvilke apper som er mest populære å bruke på jobb.

Microsoft Teams har fått en vekst i 2020, og skal være det nest mest populære verktøyet med 27 prosent. Likevel er det Skype for Business som ligger på topp (38 prosent).

Lederne opplyser at videosamtaler og møter gjør at de føler seg nærmere kollegene (27 prosent), ivaretar personlig kontakt når man jobber fra hjemmekontor (24 prosent) og etablerer tillitt i arbeidsforholdet (23 prosent), heter det i meldingen.