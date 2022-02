Christian Skottun ny leder for Telenor Svalbard

Annonse

– Jeg gleder meg virkelig til å starte i jobben. Svalbard er et godt utstillingsvindu for det vi ønsker å oppnå i Telenor, sier påtroppende leder for Telenor Svalbard, Christian Skottun, og viser til at Longyearbyen ble første samfunn som er heldigitalisert gjennom fiber og 4G. Svalbard blir også sentral i 5G-utrullingen.

Den nye lederen skal ha tung Telenor-bakgrunn fra Norkring, der han har vært ansatt i forskjellige stillinger siden 1998. Han kommer fra stillingen som sikkerhetsdirektør.

Styreleder Bjørn Magnus Kopperud i Telenor Svalbard er svært fornøyd med at Skottun takket ja til jobben.

– Han har kvalitetene vi var på jakt etter da vi søkte Guttorm Hansens etterfølger. At vi fikk en intern kandidat som kjenner Telenor og Svalbard-operasjonen er en klar fordel, sier han i en pressemelding fra selskapet.

8 ansatte

Telenor Svalbard har sitt kontor i Longyearbyen og leverer telekommunikasjon i Longyearbyen, Svea, Barentsburg og Ny-Aalesund i tillegg til tjenester for andre teleoperatører som har infrastruktur på Svalbard.

Selskapet har 8 ansatte, hvorav 6 i teknisk avdeling og 2 i kundeservice.

Likevel er det stor nasjonal og internasjonal interesse for Svalbard. Det er derfor viktig å ha gode relasjoner til både politiske og offentlige myndigheter samt lokale, nasjonale og internasjonale kunder og partnere, mener Kopperud.

Avtroppende leder av Telenor Svalbard, Guttorm Albrigt Hansen, ønsker Skottun lykke til med jobben.

– Telenor har en viktig rolle sammen med myndighetene for at kommunikasjon alltid virker på Svalbard. Med dette som bakteppe har selskapet ekstra fokus på at vi har utstyr, personell og operasjonsprosedyrer som gir en profesjonell utførelse av jobben med å alltid ha kommunikasjon operativt. Dette gjelder også utbygging av 4G i de områder som folk vanligvis oppholder seg, for eksempel Isfjord Radio, sier Hansen i meldingen, og legger til:

– De siste årene har vi fokusert mye på innovasjon innenfor områder som nb-IoT, droner og energi. Dette har resultert i at lokalsamfunnet benytter snømålere utviklet av oss, deltar sammen med myndighetene på å bygge opp aktivt dronemiljø til bruk innenfor blant annet beredskap og test av solcellepaneler som erstatter bruk av diesel til våre aggregater.