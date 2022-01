Lars Setsaa blir ny leder for Onecall og Mycall

Annonse

Telia Norge kunne i går ønske Lars Setsaa velkommen som ny leder for selskapets merkevarer OneCall og MyCall. Setsaa kommer fra stillingen som kommersiell direktør i Telia bedrift.

Setsaa har over 10 års erfaring fra telekombransjen, og har jobbet i Telia Norge siden 2017. Han startet som leder for produktutvikling i OneCall og MyCall, og kommer nå fra stillingen som kommersiell direktør i Telia bedrift.

Før han begynte i Telia hadde han flere ulike lederstillinger i Telenor, inkludert for det malaysiske datterselskapet Digi Telecommunications. Setsaa har også jobbet som bedriftssekretær og strategianalytiker i fergeselskapet Color Line. Han er utdannet siviløkonom med spesialisering innen finans fra Norges Handelshøyskole.

Ny rolle

Lars Setsaa ble utnevnt til stillingen den 2. mars, og startet på dagen. Pål Rune Kaalen, leder for privatmarkedet i Telia Norge, har følgende lovord å komme med:

– Gjennom sin tid i Telia har Lars vist seg å være en svært dyktig leder, med et sterkt engasjement og stor kommersiell teft, samtidig som han hele veien har levert solide resultater. Jeg er veldig fornøyd med at han har takket ja til stillingen som leder for OneCall og MyCall, som er to nøkkelmerkevarer for selskapet. I tillegg til å være intern, kjenner Lars også begge merkevarer godt som tidligere leder for produktutvikling, og det er viktig for oss. Jeg er sikker på at Lars vil gjøre en meget god jobb i sin nye rolle, sier Kaalen i en pressemelding fra selskapet.

– Jeg gleder meg veldig til å ta over denne spennende rollen. OneCall og MyCall er to veldig forskjellige merkevarer som begge har svært mange spennende muligheter i markedet fremover. Begge merkevarer har en lang og fascinerende historie og blant de dyktige medarbeiderne er det en sterk kultur og identitet som jeg ser frem til å være en del av igjen, sier Lars Setsaa i meldingen.