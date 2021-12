Henter ny digital- og markedssjef fra Telia Norge

Annonse

Petter Remen Hanssen er 31 år og kommer fra stillingen som Digital Marketing Lead i Telia Norge. Der har han hatt ansvar for digital strategi, kundereise og distribusjon, spesielt innenfor performance marketing og merkevarebygging. Tidligere har han også bakgrunn fra blant annet Unacast og NRK. Det skriver Landkreditt i en pressemelding.

I Landkreditt skal han lede og videreutvikle markedsseksjonen, som har ansvar for den digitale kundereisen og plattformer, markedskommunikasjon, digitalt salg og PR/informasjon.

– Jeg har og har hatt en fin tid i Telia Norge og er stolt over resultatene som er levert der med gode arbeidskolleger. Men nå dukket det opp en utrolig spennende utfordring for meg da banken tok kontakt. Det er en bransje der det skjer veldig mye og som betyr mye for folk, som jeg ønsker å bidra til å «røske» litt opp i. Nå gleder jeg meg å bidra med mine evner og min kompetanse til å utvikle gode digitale løsninger, bygge merkevareposisjon og skape deilige kundeopplevelser sammen med et supert team, som vi også skal utvide, sier Petter Remen Hanssen.

Direktør for marked og it i Landkreditt, Einar Storsul, er svært fornøyd med ansettelsen:

– Vi er storfornøyde med å få Petter Remen Hanssen med på laget. Vi skal skape de beste kundeopplevelsene gjennom attraktive produkter, digitale og selvbetjente kjøpsprosesser, treffende markedsføring og gode it-løsninger. Vi er godt i gang med dette arbeidet, og Petter blir en viktig bidragsyter i å ta prosessen videre, sier Einar Storsul.

Petter Remen Hanssen tiltrer stillingen i begynnelsen av august.