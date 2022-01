En av tre rangerer offentlig digitalisering foran privat

Annonse

Digital Government Barometer 2019 ble lansert under konferansen GovTech Summit i Paris forrige uke. Det er Sopra Steria og analyseselskapet Ipsos som står bak den årlige europeiske undersøkelsen.

Ifølge undersøkelsen er det en økende andel nordmenn som mener at offentlige aktører tilbyr mer avanserte digitale tjenester enn hva næringslivet gjør.

Hver tredje nordmann rangerer det offentlige foran det private når det kommer til digitale tjenester. For to år siden mente bare hver femte nordmann at det offentlige lå foran næringslivet på dette området. Det skriver Sopra Steria i en pressemelding.

Lars Ødegaard, som er leder for offentlig sektor i Sopra Steria, er ikke i tvil om at statlige og kommunale aktører har giret opp sine digitale satsinger. Likevel tror han ikke at det de nye tallene nødvendigvis skyldes at næringslivet har blitt dårligere de siste to årene.

– For noen år siden så vi den første bølgen av disrupsjon i privat sektor, med banebrytende digitale konsepter som Uber, Airbnb, Vipps og Kolonial.no. Disse påvirket adferden til store brukergrupper, mens vi kanskje ikke har sett tilsvarende revolusjonerende tjenester fra næringslivsaktører de siste to årene, sier han i meldingen.

Fornøyde nordmenn

Sopra Steria og Ipsos har i år intervjuet 1000 norske innbyggere, i tillegg til et tilsvarende antall fra Tyskland, Storbritannia, Frankrike, Italia og Spania.

Ifølge Lars Ødegaard viser undersøkelsen at Norge fremdeles ligger langt foran de andre landene når det kommer til digital modenhet, og at nordmenn flest er fornøyd med kvaliteten på de offentlige digitale tjenestene som tilbys.

Ødegaard mener også at det har det vært en utvikling i offentlige teknologiprosjekter, der store og tunge leveranser gradvis blir erstattet av smidige prosjekter med tett brukerinvolvering, korte utviklingsspurter og hyppige leveranser.

– Dette gjør at færre prosjekter kommer skjevt ut fra hoppkanten – og at innbyggerne får nyttige digitale tjenester som svarer på reelle behov og gjør livet enklere, sier han.