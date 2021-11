Statlige virksomheter sier pandemien ga økt digitalisering

Annonse

Like mange svarer i årets undersøkelse fra Statistisk sentralbyrå (SSB) at de fikk økte ikt-utgifter i løpet av koronaåret 2020.

90 prosent av kommunene og de statlige virksomhetene sier at de har hatt økt bruk av hjemmekontor i pandemien.

Undersøkelsen viser at pandemien har vært en pådriver for digital omstilling. 80 prosent svarer at de har økt digitaliseringstakten i virksomheten eller kommunen. Alle fylkeskommunene sier det samme.

Kommunene melder om dette uavhengig av størrelse, mens de største statlige virksomhetene har digitalisert i større grad enn de mindre.