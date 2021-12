Fra budsjett til bling

Annonse

Glimrende budsjett-telefoner har igrunn vært mantraet rundt OnePlus sine telefoner frem til nå, men med 7 Pro har både prisen, ytelsen og designet tatt seg opp et hakk. Umiddelbart skiller den seg fra konkurrentene ved at den ikke har et eneste hull til kamera eller såkalt busslomme på skjermen; her er det en nesten rammeløs opplevelse til en av de beste skjermene vi har sett til nå. Med det følger også det snåleste kameraet vi har vært borti til nå, selfie-kameraet spretter nemlig opp på kommando fra toppen av telefonen.

Skjermen har en oppdatering på 90 Hz, som lett merkes om man scroller raskt på nettsider eller spiller et krevende spill. Ytelsen i både spill og tyngre applikasjoner er glimrende, ingenting å utsette der. Batteritiden holder greit ut dagen med relativt tung bruk.

Ren og pen

Vi er i utgangspunktet skeptiske til mekaniske løsninger, spesielt i en telefon som ikke er IP-sertifisert mot vann og støv, men bortsett fra noen ufrivillige åpninger holder kameraet seg på plass og fungerer like godt etter mye bruk. Når vi snakker om kameraer er det verdt å nevne at vi får meget gode bilder fra hovedkameraet, OnePlus bruker tre objektiver for vidvinkel og nattmodus. Resultatene er absolutt til å leve med, men den truer foreløpig ikke Huaweis P30 Pro når det kommer til kvalitet, spesielt i litt dårlig belysning.

OnePlus legger på minimalt med egne menyer, noe som resulterer i en telefon med nesten ren Android. Veldig få applikasjoner kommer forhåndsinstallert og telefonen er usedvanlig rask og responsiv i bruk. Det hjelpes selvsagt av en meget habil Snapdragon 855-prosessor, den samme som brukes i Samsungs S10. Det er ikke gjort plass til et SD-kort, men telefonen kommer med 128 eller 256 gigabyte lagringsplass.

Utfordrer de beste

Vi liker godt formen, selv om telefonen mangler hodetelefonutgang. Spesielt er det fint å ha en dedikert knapp til å sette telefonen i stille-modus. Litt skuffende er det at OnePlus ikke inkluderer trådløs lading, noe vi forventer sett i forhold til konkurrentene den utfordrer.

OnePlus 7 Pro fortjener absolutt en plass blant de beste telefonene. Til tross for noen mangler er den et solid valg. Prisen er høy, men fremdeles billigere enn konkurrentene. Du må ut med rundt 7.500 kroner, men da får du en telefon som virkelig slår fra seg. Absolutt anbefalt.