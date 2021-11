Verdens beste Android-telefon

Annonse

Oneplus har i flere år vært en litt typisk utfordrer til de etablerte produsentene og har typisk ligget litt lavere i pris, med de følgene det får, samtidig som ytelsen for det meste har vært mer enn god nok. Med 9 Pro tar Oneplus steget opp både i ytelse og pris, med den første telefonen som koster rett over 10.000 kroner (riktignok for testmodellen med 12 gigabyte og 256 gigabyte RAM).

Der Oneplus tidligere har ligget lavere i pris, har det likevel vært en favoritt blant dem av oss som foretrekker en nær lik stock-Android-opplevelse i telefonen. Her er det lite å finne av ekstra programvare, apper og grensesnitt som etter vår mening kan virke forstyrrende. De få grepene Oneplus har tatt på programvare-siden fungerer som en kompliment til Android istedenfor å ta over hele scenen. Dette har Oneplus lykkes godt med tidligere, og 9 Pro er intet unntak.

Designet følger til en viss grad tidligere modeller, men kurven på skjermen er noe redusert som gjør at telefonen kjennes bedre ut i hånden og man mister ikke deler av skjermflaten til kurven. Baksiden har den samme kurven, og hele telefonen er pakket godt inn i Gorilla-glass. Den ruglete stille-knappen er på plass, det er derimot ikke 3.5mm-porten til hodetelefoner.

Vår modell kom i en Morning Mist farge, der den øverste delen av telefonen er nær hvit, som gradvis endres til helt blank nederst på telefonen. Modellen kommer også i en meget pen matt grønnfarge, samt sort. Hele designet virker meget godt gjennomført, og du sitter absolutt igjen med en premium-følelse av denne telefonen.

På lag med Hasselblad

Om iv skulle utsette noe på tidligere modeller har det stort sett vært kameraet. Her virker det som Oneplus har lyttet, og annonserte tidligere i år at de inngår et treårig samarbeid med kameraprodusenten Hasselblad. 9-serien har dermed både Hasselblad-logo på kameraet og en del detaljer fra de ikoniske kameraene. I første omgang har Hasselblad vært med på å utvikle programvaren og da spesielt fargekalibreringen.

Resultatet er rett og slett glimrende. Det er lett å pumpe opp farger og kontraster for å få slående bilder, men mye vanskeligere å representere den faktiske fargepaletten. Her lykkes 9-serien meget godt, med bilder som er både fargeriktige og med en dynamisk rekkevidde som slår det meste annet vi har hatt på testbenken.

Både lyden fra kameraet og den oransje utløserknappen er lånt fra Hasselblad, og vi liker spesielt godt pro-modusen. Samtidig har Oneplus, gjennom en rekke oppdateringen siden lansering, gjort store forbedringer også i den kunstige intelligensen for normale bilder og portrett. Nytt av året, og kanskje litt mer en gimmick en noe annet er en egen tilt-shift modus som bringer skarpt fokus i sentrum med uskarpe områder rundt.

Men inni er vi like

Under panseret finner vi en meget god Snapdragon 888-prosessor som vi finner i flere andre toppmodeller fra Xiaomi, Samsung og Asus nå for tiden. Sammen med 12 gigabyte ram og lagringsplass på 256 gigabyte virker telefonen meget rask, mye takket være enkle og elegante menyvalg. Dette er på en måte blitt årets flaggskip-standard, og det røper kanskje litt om hvor Oneplus ønsker å posisjonere seg for fremtiden.

Batteriet er på 4.500mAh, som er nok til en dags bruk, men ikke særlig mye mer. Da hjelper det veldig at 9-serien har idiotisk rask lading: med 65W-laderen kablet til telefonen brukte vi rett under 25 minutter på å lade den helt opp fra tomt batteri. Oneplus selger også en trådløs lader på 50W som vi brukte rundt 45 minutter på å lade opp. Laderen følger med i esken, slik den bør gjøre når man kjøper en telefon til rundt 10 lapper.

Den nye trådløse laderen kommer endelig med egen USB-C-inngang og vi er dermed ikke låst til den faste ledningen slik vi var med fjorårets utgave.

Til slutt

Oneplus har absolutt tatt steget opp blant de store gutta med 9-serien. Prisen er høy, men fremdeles lavere enn vi ser hos Apple og Samsung for deres toppmodeller, og forskjellen i bruk virker å være nær ikkeeksisterende. Oneplus 9 Pro er kanskje den beste Android-telefonen du kan kjøpe akkurat nå, og det virker som om Oneplus har tatt til seg sitt eget slagord; Never Settle. Vi gleder oss til fortsettelsen, og selv om det er usagt vil vi trolig se mer Hasselblad-involvering også i konstruksjonen av kameraene i neste modell.

Skulle det være noen tvil; Oneplus 9 Pro anbefales på det sterkeste.