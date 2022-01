Ingen grunn til å bruke mer

Annonse

Oneplus er endelig tilbake til røttene; godt prisede telefoner med nær flaggskipfølelse. De siste årene har både 7, 8 og 9-serien bevist at Oneplus ønsker å leke med de største i klassen, men det er likevel budsjett-telefonene som virkelig slår godt fra seg.

Designet er hentet fra 9-serien, med svakt buet glass i fronten og alle de sedvanlige Oneplus-knappene på plass. Baksiden, som i denne prisklassen ofte kan føles billige, er riktignok i plast, men med en børstet overflate som gir telefonen et dyrere preg enn det prislappen forteller. Her finner vi også velkjent kameraplassering og hele baksiden er pakket inn i en metallramme.

Ytelsen er mer enn vi forventet, med lynraske menyer som kombinert med en 90Hz skjerm gjør at selv tunge applikasjoner og spill flyter godt over skjermen. Oneplus har gjort et spennende prosessorvalg i Mediatek 1200-brikken som er kjent for ytelse men samtidig også batterikrevende. Her har visstnok Oneplus hatt en finger med i spillet for å skreddersy brikken til telefonen, og resultatet er rett og slett glimrende.

Hovedkameraet på 50 megapixler tar meget gode og dynamiske bilder, selv der vi utfordret det med skyggepartier og litt dårligere lys. Faktisk var terskelen for å bytte til såkalt natt-modus mye høyere på denne telefonen enn andre vi har testet i samme prisklasse.

Batteritiden er god, kameraet er glimrende, skjermen er god, ladingen er superrask og ytelsen er nær flaggskipene. Det er i det hele tatt ikke mye vi savner i denne telefonen, men om vi måtte nevne noe er det funksjoner som vanntetthet og trådløs lading; funksjoner vi kun ser i telefoner til dobbel pris.

Nord 2 er som navnet tilsier en oppfølger til det som var en meget god telefon, men her er det likevel tatt større steg som gjør at Nord 2 plasserer seg som en reell utfordrer til telefoner som koster mer enn det dobbelte. For 4.500 kroner er det ganske enkelt det aller beste kjøpet du kan gjøre i dag.