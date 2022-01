Visma kjøper skyløsnings-leverandøren Onestop Reporting

Annonse

Visma kjøper Onestop Reporting, en leverandør av skybaserte løsninger for rapportering, budsjettering og analyse i Norge og Sverige.

– Å styre bedriften ved å se seg i bakspeilet, er ikke lenger bærekraftig. Fremtiden handler mer og mer om analyse. Med dette oppkjøpet gir vi bedriftene muligheten til å styre basert på data og analyse snarere enn på magefølelse, sier administrerende direktør i Visma Software, Erlend Sogn, i en melding fra selskapet.

Ifølge meldingen passer Onestop Reportings visjon om å være en pådriver i digitaliseringen av rapportering, budsjettering og analyse godt med Vismas strategi. Målet er i fremtiden å tilby kunder gode verktøy for prediksjon ved hjelp av kunstig intelligens og maskinlæring.

– Vi forventer at dette området vil øke kraftig. Vi ser at de fleste bedrifter fremdeles bruker Excel til budsjettering, og det er ingen tvil om at bedrifter som tar i bruk gode analyseverktøy for budsjettering og rapportering, kommer til å øke sin konkurransekraft, sier Jarle Roti, daglig leder i Onestop Reporting.