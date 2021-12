Zoom overrasket alle ved å velge Oracle for sin ekspansjon i skyen

Annonse

Videokommunikasjonsselskapet Zoom har opplevd en eksplosiv vekst etter at verden har isolert seg på grunn av koronakrisen. På kort tid har selskapets brukermasse vokst til oppimot 300 millioner daglige brukere, og det er klart at slik vekst stiller store krav til infrastrukturen som leverer tjenestene.

De sentrale tjenestene produseres i skybaserte datasentre, og fram til nå har Zoom brukt både Amazon Web Services (AWS) og Microsoft Azure. Men ingen av disse ble tilgodesett med kontrakten for de nye utvidelsene. Den stakk Oracle av med.

Store krav

I en pressemelding fra Oracle kan vi lese at Zoom valgte Oracle Cloud Infrastrukture for å realisere støtten for stor vekst og nye forretningsbehov.

– Vi har nylig vært gjennom den sterkeste veksten noensinne, som har stilt massive krav til kapasitetsøkning på våre tjenester. Vi utforsket flere plattformer, og Oracle Cloud Infrastructure var instrumentell i å hjelpe oss med å skalere kapasiteten og møte kundekrav svært hurtig, sier Eric. S. Yuan, administrerende direktør i Zoom, i pressemeldingen.

– Vi valgte Oracle Cloud Infrastructure på grunn av industriledende sikkerhet, førsteklasses ytelse og umatchet supportnivå, legger han til.

Skyutvidelsen måtte opp og kjøre svært raskt, og Oracle opplyser at bare timer etter at løsningen var i gang, understøttet den tusenvis av samtidige videobrukere. I full produksjon kan plattformen støtte millioner av samtidige brukere.

Overraskende valg

Oracle har ikke vært kjent for å være først ved bordet da skybaserte tjenester kom på markedet. I dag er det AWS, Microsoft Azure og Google Cloud som er de dominerende aktørene i verden, og til sammen har de over halvparten av verdensmarkedet på skytjenester. At Zoom valgte Oracle til denne utvidelsen har fått mange til å løfte på øyenbrynet.

Markedsanalytikeren Brent Leary i analyseselskapet CRM Essentials spekulerer i en artikkel på nettsiden Techcrunch at Oracle har vært så hissige på å få hurtigvoksende og trendy Zoom som kunde at selskapet har strukket seg langt for å vinne kontrakten.

I tillegg kommer Zoom opp fra SMB-verdenen, og dette kan gjøre at de store kundene som Zoom nå er aktuelle for betakker seg for å ta dem i bruk.

– Jeg tror at Zoom valgte Oracle fordi det er et enterprise-selskap med stor erfaring i å håndtere virksomhetskritisk programvare bygd på Oracles databaser og maskinvare i skyen. Zoom trenger å bevise overfor de store selskapene at de er i stand til å håndtere skalering og datasikkerhet som går forbi det SMB-er vanligvis krever, sier Leary.

Men Zoom legger ikke alle eggene i samme kurv etter den nye avtalen. Det amerikanske nettstedet Zdnet.com opplyser at Zoom har en multisky-strategi, så de skal fortsette å bruke tjenester på AWS og Microsoft Azure også etter Oracle-avtalen.