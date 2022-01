Oracle legger ned flash-produksjon

Annonse

Ifølge Theregister skal direktøren for lagring i Oracle 15. august ha gitt beskjed til de ansatte som jobber med flash-medier i det tidligere Pillar Data at enheten legges ned med øyeblikkelig virkning. Oracle kjøpte Pillar Data Systems i 2011, og de gikk inn i Oracle Flash Storage Division, som så sent som i fjor hadde 2000 ansatte.

Blant flash-produktene til Oracle er FS1, en redesignet Pillar Axiom Disk Array som inngikk i Oracles databasemaskiner.

Oracle satser tungt på løsninger i den offentlige skyen, og i mindre grad på å levere maskiner og programvare som installeres hos kundene. Nå ser det ut til at Oracle slutter å produsere sine egne flash-produkter.

– Etter som skyvirksomheten vår vokser vil vi kontinuerlig balansere våre ressurser og restrukturere vår utviklingsgruppe til å hjelpe med å sikre at vi har de riktige folkene som leverer de beste skyproduktene til våre kunder over hele verden, sier en talskvinne for Oracle til Theregister.