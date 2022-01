OSM Maritime fornyer avtale med Visolit

Annonse

OSM Maritime er et globalt selskapet for skipsadministrasjon. Nå fornyer de kontrakten med it-selskapet Visolit. Ifølge en pressemelding fra Visolit skal avtalen være av betydelig verdi.

- Vi er stolte av å være den foretrukne skypartner for den globale markedslederen innen skipsadministrasjon. Avtalen styrker Visolits rolle som en ledende aktør innen shippingbransjen, sier konsernsjef i Visolit, Terje Mjøs.

OSM Maritime og skipseier KGJS inngikk nylig et strategisk samarbeid, der drift av 37 KGJS skip ble overført til OSM Maritime. Som en del av avtalen, tok Visolit også over ansvaret for it-ledelse og it-drift på skipene, samt administrative systemer, heter det i meldingen.

- Shippingbransjen befinner seg midt inne i en digital transformasjon, både med tanke på forretningsmodeller og bruk av teknologi. Visolits skyekspertise og bransjekunnskap gjør at vi kan styrke vår innovasjon og utvikling, sier konsernsjef i OMH Optimum Marine Holding, Finn Amund Norbye.

I den nye avtalen er driftsoptimalisering, innovasjon og sikkerhet hovedprioriteringer, og Visolit vil bistå OSM Maritime på skyreisen. Visolit skal ifølge meldingen levere en komplett portefølje av offentlige og private skytjenester.