Liten i formen, stor i ytelsen

Annonse

Stasjonære pc-er er ikke lenger stasjonære, i hvert fall hvis Lenovo får det som de vil. Poenget med en slik formfaktor er altså ikke at man skal kunne ta den med seg for å jobbe slik man gjør med en normal bærbar pc, men være en tøff, liten stasjonær som tåler røff behandling, og som yter langt utover det både pris og størrelse skulle tilsi.

Annonse

En typisk brukersituasjon for denne formfaktoren er arbeidere som, enten lokalt eller on-site, har behov for en god pc som kan låses bort ved slutten av arbeidsdagen. Pc-en kan også monteres bak en skjerm for en mer permanent løsning, men alt ved M90n inviterer til at den flyttes på.

Annonse

Godt utstyrt

Vår testmodell kom utstyrt med en meget habil i7-8665U-prosessor fra Intel, 16 gigabyte minne og en M2 SSD på 512 gigabyte lagring. Prosessoren finner vi ellers i rådyre X1 Carbon fra samme produsent, altså er det ikke mangel på ytelse her.

Selv om den er liten, er den også godt utstyrt på port-siden, med to USB type-A og en type-C, så vel som hodetelefonport og av/på knapp. På baksiden finner vi en Displayport i original størrelse, samt USB-C for display, to USB type-a og en nettverksport. Med andre ord mesteparten av det man trenger og forventer i en stasjonær pc.

Tøff

Pc-en har også et trådløst nettverkskort, og en liten, medfølgende antenne som stikker ut bak. Bluetooth er selvsagt tilgjengelig. I det hele tatt, her får du alt du kan forvente av en full-størrelse arbeidsstasjon. Det lille kabinettet er også testet opptil Mil-810G standarden, som dekker en rekke tester inkludert temperatur, syre, dropp og risting.

Med andre ord, M90n-1 er en liten tøffing som bokser langt over sin egen vektklasse. Det er selvsagt et spesielt produkt til en spesiell bruker, men det er ikke vanskelig å se for seg situasjoner der denne er perfekt. Prisen på vår testmaskin ligger på rundt 12.000 kroner, men ved å bytte til åtte gigabyte minne og en litt svakere prosessor fant vi den til litt nærmere 8.000.

Konklusjon

Lenovo har virkelig levert varene med M90n-1; dette er en pc det er ikke er vanskelig å anbefale. Moderne arbeidsplasser krever ofte at man ikke sitter ved en fast pult, og denne er lettere å ha med seg enn en bærbar, og lettere å sikre i en safe eller lignende. Vi savner at strømforsyningen ikke er av typen USB-c, men ellers er det svært lite å utsette.

Anbefales.