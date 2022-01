Reiser mistillit mot Per Morten Hoff

Annonse

På spørsmål fra Nea Radio om hvorfor han tror denne situasjonen har oppstått, sier Hoff at det er kommet flere påstander, blant annet om at styreleder er for svak og sitter for tett på konserndirektøren.

I tillegg kritiseres vedtatte vekstambisjoner om at selskapet skal vokse og få flere føtter å stå på. Styrelederen sier selskapet har brukt 100 millioner på Tolgautbyggingen og ytterligere 30 millioner på fiber.

– Da er det rart at noen lager oppstyr på at det er brukt 5,5 millioner på nye prosjekter. Han sikter da blant annet til oppkjøpet av Frontal Media AS.

Hoff mener situasjonen der fire styremedlemmer trakk seg kan minne om styrekupp. De fire foreslår nemlig at to av dem skal velges som ny styreleder og nestleder. Dette skjer et par måneder før generalforsamlingen.

Utfordringer for bredbåndselskapet

Ren Røros Digital er ett av selskapene i Ren Røros-konsernet. Største aksjonær er Røros kommune. Selskapet består av hovedselskapet Ren Røros AS og datterselskapene Ren Røros Strøm AS, Ren Røros El-service AS, Ren Røros Digital AS, Ren Røros Frontal AS, Ren Røros Intelligent Automation AS og Røros E-verk Nett AS en del av selskapet. Til sammen har disse selskapene 96 ansatte.

Ren Røros Digital het tidligere Infonett Røros. Selskapet hadde i 2018 60,6 millioner i omsetning med – 5,6 millioner i resultat etter skatt. Selskapet hadde per 1. juli 2019 samlet 5.335 bredbåndskunder

Årsaken til underskuddet i 2019 var nedskrivning av et kabelanlegg som nå erstattes med fiber. Et stort spørsmål er hva de gjør med sine 2000 xDSL-kunder i nedslagsområdet. Utfordringen er at det koster 100.000 til 200.000 kroner å gi dem fiber. Det er neppe en investering selskapet vil se seg råd til å ta.