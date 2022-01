Posten Norge utvider sitt strategiske partnerskap med TCS 

Annonse

Tata Consultancy Services (TCS), som leverer it-tjenester, konsulent- og forretningsløsninger, utvider sitt strategiske samarbeid med Posten Norge for å bygge et digitalt fundament som muliggjør produktinnovasjon og en suveren kundeopplevelse.

Posten inngikk sitt partnerskap med TCS i 2013. I løpet av de siste seks årene skal partnerskapet ha resultert i en døgnkontinuerlig it-plattform samt implementering av en rekke digitale forretningsløsninger. Det skriver TCS i en pressemelding.

Det utvidede partnerskapet vil fokusere på å utvikle moderne, intelligente og automatiserte løsninger for Posten innen områdene post, kommunikasjon og logistikk. TCS vil også tilrettelegge for utstrakt bruk av smidige arbeidsmetoder, harmonisering av it-tjenester, automatisering og akselererasjon av selskapets vekst- og transformasjonsreise.

– Postbransjen gjennomgår betydelige endringer, og postorganisasjoner har utnyttet digital teknologi for å konvertere utfordringer til muligheter. Posten er i spissen for denne transformasjonen til en kundesentrisk organisasjon. Vi er stolte av å støtte de på denne reisen, sier Arun Pradeep, leder for reise, transport og reiseliv for Europa i TCS i meldingen.