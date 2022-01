Store norske leksikon eksporterer it-system

Annonse

Trap Danmark er en slags «bygdebok på speed», ifølge Erik Bolstad som er sjefredaktør i Store norske leksikon. 17. november lanseres den digitalt på trap.lex.dk. Nettsidene blir laget i Store norske leksikons publiseringssystem, og det er første gang systemet deres blir brukt av andre.

På bloggen til SNL skriver Bolstad: Gjennom 34 bøker, og 98 bøker om hver av de danske kommunene, får danskene det mest komplette topografiske oppslagsverket som er laget om noe land i verden. Det er et virkelig enormt prosjekt, med en redaksjon som vil jobbe i sju år med å utgi hele verket.

Da Trap-redaksjonen skulle finne ut av hvordan dette innholdet skulle publiseres på nett, undersøkte de forskjellige publiseringssystemer. Det endte med at de bestemte seg for å flytte inn hos Store norske leksikon, som har et publiseringssystem som er spesiallaget for å håndtere et fagredigert og kvalitetssikret leksikon.

Egenutviklet løsning

SNL har utviklet sitt eget publiseringssystem de siste ti årene. Systemet er kjernen i virksomheten deres.

De neste par årene er det flere som vil flytte inn i publiseringssystemene til SNL. Først ut er Den Store Danske Encycklopædi, som relanseres i systemet vårt høsten 2020. SNL kommer til å være ansvarlig for både drift av publiseringssystemet og nettsidene til Trap og Den Store Danske.

Med dette har den tekniske utviklingen som SNL har stått for de siste åtte årene medført at de nå kan kalle seg teknologieksportør.

Ta en titt på Trap, og lær litt mer om Danmark. For mer om saken, se bloggen lillenorske.no.