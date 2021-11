Telenor: Lavere driftsinntekter i fjerde kvartal

Annonse

– Året 2020 var preget av den globale pandemien. Til tross for en utfordrende situasjon, har vi akselerert digitaliseringen, sørget for ansattes trygghet og opprettholdt samfunnskritiske tjenester for våre kunder. Telenor rapporterer 2 prosent organisk vekst i EBITDA og en sterk kontantstrøm på 21 milliarder kroner i 2020, sier konsernsjef Sigve Brekke i Telenor.

Selskapet la fram sitt kvartals- og årsresultat tirsdag morgen. Brekke skal redegjøre grundigere for tallene senere tirsdag formiddag.

Ordinært driftsresultat endte på 9,3 milliarder kroner, opp fra 6,3 milliarder kroner i fjerde kvartal i 2019, men overskuddet før skatt økt fra 5,6 milliarder kroner til 10,2 milliarder kroner.

Varsler utbytte

Telenor fikk i fjerde kvartal omtrent 800 millioner kroner mindre i driftsinntekter – fra 31,7 milliarder kroner i fjerde kvartal i 2019 til 30,9 milliarder kroner i samme periode i år.

Driftsresultat før andre poster – skatt, ned- og avskrivinger, samt andre inntekter og kostnader – endte på 13,5 milliarder kroner, omtrent som i siste kvartal i 2019.

For 2020 som helhet økte driftsinntektene fra 113,7 milliarder kroner i 2019 til 122,8 milliarder kroner, og driftsresultat før andre poster endte på 56,5 milliarder kroner, opp fra 50,7 milliarder kroner.

– I 2021 vil vi fortsette å prioritere vekst, modernisering og samfunnsansvar. I de kommende månedene vil våre virksomheter fortsatt påvirkes av pandemien, særlig i Asia, sier Brekke.

Telenor varsler nå utbytteutbetaling til sine aksjonærer på 9 kroner aksjen.

Utfordrende i Asia

– Sterk konkurranse og ringvirkninger fra pandemien har ført til press på inntektene i Asia, særlig i Thailand og Malaysia. På konsernnivå falt abonnements- og trafikkinntektene med 3 prosent, men god kostnads- og investeringskontroll resulterte i stabil EBITDA og forbedret kontantstrøm, sier Brekke.

Det er fortsatt uklart hvordan Telenors betydelige interesser i Myanmar blir berørt av militærkuppet natt til mandag. Det er på det rene at mobilnettet er delvis nede og tilgang til internett blokkert. Telenor har rundt 35 prosents markedsandel i Myanmar.

– Den 1. februar erklærte militæret i Myanmar unntakstilstand. Telenor er bekymret for situasjonen og følger utviklingen tett, opplyser konsernet forbindelse med resultatframleggelsen.

