Solid første halvår for Telia Norge

Telia Company presenterte torsdag resultater for andre kvartal 2019, inkludert tall for Telia Norge.

Kommentarer til Telia Norge sitt resultat fra adm.dir. Abraham Foss:

– Det første halvåret har handlet mye om å bygge et nytt sammenslått selskap samtidig som vi har vært bevisste på vårt utfordrerfotavtrykk i markedet. Det har vi klart på en god måte, sier adm.dir. Abraham Foss i Telia Norge, i en pressemelding fra selskapet.

– Vi har bedret kundeutviklingen og vunnet kundepriser. Vi har inngått nye samarbeid og partnerskap. Vi har sikret viktige fremtidige 5G frekvensressurser, og vi har lansert nye helhetlige mobil- og fastnettløsninger for eksisterende og nye kunder i både privat- og bedriftsmarkedet, fortsatte han.

I mai ble det kjent at Telia blir hovedsponsor for e-sportligaen med mål om å utvikle et nordisk konsept og satsing innen e-sport. Samme måned gikk OneCall til topps på Norsk Kundebarometer og Telia stakk av med prisen for beste kundeservice under Call Center-dagen. Get vant nylig kontrakten med Studentsamskipnaden i Trondheim, Gjøvik og Ålesund og i løpet av andre kvartal ble også alle kunder av Telia-partner Tafjord overført til Get.

Økonomisk resultat

De økonomiske resultatene for andre kvartal viser en vekst, som følge av sammenslåingen med Get TDC, i totalinntektene og EBITDA sammenlignet med andre kvartal 2018.

– Vi leverer et solid økonomisk resultat i en krevende sammenslåingsfase. Vi har stabil underliggende inntektsutvikling, en bedret bunnlinje og vi ser en fortsatt positiv utvikling på mobilkundesiden samtidig som vi vokser på bredbånd. Det omfattende integrasjonsarbeidet går som planlagt, og vi er godt i rute for å nå våre synergimål på MNOK 800 i bedret kontantstrøm innen utgangen av 2021. Vi fortsetter å levere bra på vårt effektiviseringsprogram, og vi blir stadig bedre til å skape suverene kundeopplevelser, noe alle kundeserviceprisene vi vinner vitner om. Dette bidrar selvsagt til bedrede churn-nivåer for våre merkevarer, men jobben med å skape best mulig kundereiser vil aldri ta slutt. Det er alltid noe vi kan bli bedre på. Vi er godt forberedt for neste halvår hvor vi skal fortsette å utfordre og skape verdier for våre kunder og samfunnet, avslutter Foss i meldingen.