Planlegger for selvkjørende kollektivtransport utenfor Oslo

Annonse

Etter at Ruter i 2019 etablerte to selvkjørende bussruter i Oslo, planlegger de nå å gjøre det samme utenfor hovedstaden – nærmere bestemt i Ski i Nordre Follo kommune.

Høsten 2020

Ruter og Holo forbereder nå det neste selvkjørende reisetilbudet. Nå jobber de to partene for fullt med å forberede Ruters neste selvkjørende reisetilbud, som etter planen skal rulles ut i Nordre Follo allerede i løpet av høsten.

Endre Angelvik, direktør for mobilitetstjenester i Ruter, kan fortelle at de fortsatt høster erfaringer etter etableringen av selvkjørende busser i Oslo, men at det likevel har vært naturlig å se til resten av det geografiske området de betjener da operasjon i nye typer omgivelser kan gi selvkjøringsprosjektet et bredere læringsutbytte.

Etter å ha vurdert et stort antall områder og strekninger i Viken har de til slutt siktet seg inn på Ski som det mest interessante stedet sett ut ifra deres læringskriterier.

Fylkesråd for kollektivtrafikk i Viken, Kristoffer Robin Haug, uttaler at det er gledelig og spennende å gå i gang med å prøve ut selvkjørende transporttjenester som kan bidra til å fremtidsrettet utvikling av miljøvennlig transport.

– Erfaringer fra Ski vil kunne påvirke utviklingen av kollektivtransporten i resten av Viken og landet forøvrig, sier han i meldingen.