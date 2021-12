Aksel Lund Svindal blir Samsung-ambassadør

Annonse

Tidligere alpinist Aksel Lund Svindal er utnevnt som amassadør for Samsung.

- Det er et perfekt samarbeid for meg. Jeg har vært trofast Samsung-bruker i mange år allerede. Samsung leverer innenfor et space der utviklingen skjer veldig raskt. Og de er helt i forkant. Innovasjonstakten gjør samarbeidet spennende, sier Lund Svindal i en pressmelding fra Samsung.

Tech-intressert

Aksel Lund Svindal har tatt en ny retning etter at han la skiene på hylla. Som investor i startup-bedrifter skal tech-selskaper være av spesiell interesse:

- Min fasinasjon handler mye om hva slags mennesker som blir trukket mot innovativ teknologi. Bransjen tiltrekker seg mennesker som ikke står rolig, ikke er statiske, men som mener "sky is the limit". Den samme mentaliteten finner vi hos idrettsutøvere, sier Lund Svindal.

Som ambassadør for Samsung blir Lund Svindal superbruker for mobilleverandørens nye toppmodeller Galaxy Note20 og Note20 Ultra, som kommer for salg 21. august. I tillegg inkluderer avtalen tilgang på alle produktene han trenger til et komplett oppkoblet hjemmekontor, inkludert pc og skjerm. Senere i høst vil han være den første i Norge til å vise frem den helt nye brettbare luksustelefonen Galaxy Fold2, skriver Samsung.

Samarbeidet vil først og fremst tas ut i sosiale medier, men også på en utendørs boardskampanje i Norge. Anders Lersbryggen som er markedssjef for mobiltelefoner i Samsung Norge er glad for samarbeidet:

- For Samsung Norge er dette gledelig. Aksel Lund Svindal er virkelig personifiseringen av vår nye Note20-telefon. Han har evnen til å kombinere skarp forretningssans med en sporty lekenhet, og det passer godt til Galaxy Note20 sitt slagord «Power to work and play». Vi gleder oss til å ta fatt på prosjektet sammen med Aksel, sier han i meldingen.