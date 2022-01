Rapport: 740.000 selvkjørende biler på veiene i 2023

Annonse

Ifølge Gartner var det i 2018 137.129 enheter produsert som kvalifiserer som selvkjørende, altså nivå tre eller høyere på SAE-skalaen. Dette innebærer biler med teknologi som laser, og lidar, og er mer autonome enn de fleste bilder som bruker en viss del selvkjørende teknologi.

I rapporten sier Gartner at den fremtidige veksten i all hovedsak skal komme fra nye forskrifter for autonom kjøreteknologi.

­Selskaper vil ikke distribuere autonome kjøretøy før det er klart at de kan operere lovlig uten menneskelig tilsyn, da bilprodusentene er ansvarlige for kjøretøyets handlinger under autonom drift, sier Jonathan Davenport, forskningsanalytiker ved Gartner. Etter hvert som vi ser mer standardiserte forskrifter rundt bruken av autonome kjøretøy, vil produksjon og distribusjon raskt øke, selv om det kan være en årrekke før det skjer.

Samtidig sier Gartner at den offentlige oppfatningen av sikkerhet blir avgjørende for veksten fremover. Fremdeles er algoritmene som er i bruk ansett å være mindre kapable enn menneskelige sjåfører, men over 50 selskaper jobber med produkter der kunstig intelligens skal trene fremtidens selvkjørende biler.

Det er ingen avanserte autonome kjøretøy utenfor forsknings- og utviklingsstadiet som opererer på verdens veier nå, sier Jonathan Davenport, forskningsanalytiker ved Gartner. Det er for tiden kjøretøyer med begrensede autonome evner, men de er fortsatt avhengige av tilsyn med en menneskelig sjåfør. Imidlertid har mange av disse kjøretøyene maskinvare, inkludert kameraer, radar, og i noen tilfeller lidarsensorer, som kan støtte full autonomi.

Maskinvare en begrensende faktor

Sensorene som er nødvendige for å levere autonom kjørefunksjonalitet blir billigere, men er fremdeles et hinder i veien. I 2026 anslår Gartner at kostandene vil være 25 prosent lavere, men selv med nedgangen i pris vil det kunne være uoverkommelig høye kostnader.

Forskning på en såkalt Robotaxi med avanserte selvkjørende evner viser at det koster fra 2,7 millioner kroner til 3,5 millioner kroner hver, sier Davenport. Sofistikerte lidar-enheter, som er en type sensor som trengs for disse avanserte autonome kjøretøyene, kan koste opp mot 700.000 per enhet, som er mer enn dobbelt så høy pris som den gjennomsnittlige forbrukerbilen. Dette setter autonom kjøretøyteknologi på høyere nivå utenfor rekkevidde for mainstream-markedet, i det minste for nå.