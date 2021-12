Telia sperrer 20 millioner anrop i kvartalet

Annonse

Svindlerne benytter seg primært av to metoder for å forsøke å lure norske mobilkunder: spoofing og wangiri.

– Vi ser en veldig stor økning for spoofing i januar, i motsetning til desember som var veldig rolig, forteller Pål Rune Kaalen, leder for privatmarkedet i Telia Norge, i en melding.

Han forteller at de har blokkert 401 ulike norske numre for en kortere periode frem til nå.

Spoofing og wangiri

Spoofing er telefonsvindel hvor noen utgir seg for å ringe fra store kjente bedrifter og forteller for eksempel at noe er feil med en konto eller etterspør personlig informasjon, mens wangiri er japansk og betyr «ett ring og kutt». Etter kun få ring legges det på, og svindlerne tjener gode penger på at vi ringer tilbake.

– Det er viktig å understreke at ingen norske mobilnumre kan bli, eller blir, stjålet på denne måten, og mobilen din er heller ikke hacket. Videre er numrene de velger å utgi seg for helt vilkårlige, forklarer Kaalen, og fortsetter:

– Vi ser at mobilnumre som benyttes til «spoofing» byttes ofte, men noen numre gjenbrukes over flere dager. Hvis dette skulle skje deg, er det viktig at du tar kontakt med oss. Vi vil da vurdere saken og gjøre tiltak som kan stoppe misbruket, for eksempel å blokkere nummeret en kortere periode fra å ringe inn til Norge fra utlandet. Man må altså ikke skifte telefonnummer.

Økning under korona

Ifølge Telia har det vært en økning av wangiri-angrep under pandemien, og selskapet sperrer i snitt 1,6 millioner samtaler i måneden fra å nå norske kunder.

Telia oppfordrer alle til å være kritiske. For å unngå å bli lurt kan du fortelle den som ringer deg at du har virus på datamaskinen, og legge på.

Du må aldri laste ned eller installer programvare hvis du blir bedt om det fra ukjente kilder, og aldri oppgi sensitiv informasjon, lyder noen av tipsene fra Telia.