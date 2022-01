Norske selskaper vant sikkerhetspris  

Annonse

Telematikkselskapet Abax og it-sikkerhetsselskapet CLTRe vant prisen «Computing Security Award» for årets best sikkerhetsprosjektet blant selskaper i privat sektor. Selskapene har samarbeidet om å måle og forberede sikkerhetskulturen i Abax. Prisen de norske selskapene vant blir delt ut av det britiske magasinet Computing Security.

Larvik-selskapet Abax har brukt CLTRes norskutviklede målingsverktøy for sikkerhetskulturen i virksomheter. De har gjennomført sikkerhetskultur-målinger blant sine medarbeidere i to år og er i gang med den tredje målingen.

– Vi måler for å følge sikkerhetskulturen i selskapet over tid. Det gir oss mulighet for å sammenligne utviklingen i alle deler av selskapet, og definere hvilke områder vi trenger å fokusere it-sikkerhetstreningen og forbedringsarbeidet på, sier it-sjef Espen Otterstad i Abax i en pressemelding.

– For å bedre sikkerhetskulturen i et selskap trenger virksomheten å vite hvordan den faktisk er. Det var det Abax gjorde. I etterkant satte de seg strategiske og taktiske mål for forbedring av kulturen, og utviklet aktiviteter for å nå målene. Abax er både i Norge og internasjonalt et selskap som brukes som eksempel på hvordan dette arbeidet bør gjøres, sier daglig leder Kai Roer i CLTRe i den samme pressemeldingen.

CLTRe er det norske datterselskapet til det globale it-sikkerhetskonsernet KnowBe4.