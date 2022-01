Obos satser på digitale nøkler i borettslag og sameier

Annonse

Obos investerer i teknologiselskapet Unloc, og starter samtidig et omfattende prosjekt som skal gi 100 borettslag og sameier digitale nøkler. I første omgang vil borettslag og sameier i Oslo kunne delta i prosjektet. På sikt er planen at alle boligselskaper tilknyttet Obos får tilbud om digitale nøkler. Og vi snakker om nøkler til å åpne fysiske dører med, ikke krypteringsnøkler.

– Obos jobber kontinuerlig for å forstå hvordan teknologi kan gi reell og vedvarende verdi til kundene. Ny teknologi åpner store muligheter for bedre og enklere tjenester innen en rekke områder som adkomst, logistikk, energistyring, helse og velferd, sier konsernsjef i Obos, Daniel Kjørberg Siraj.

Prosjektet er i tråd med Obos’ strategi om å tilby attraktive løsninger og tjenester til boligselskaper og beboere. Digitale nøkler vil lette hverdagen til beboere og styremedlemmer når det gjelder nøkkelhåndtering og låseadministrasjon.

– Vi har funnet en spennende samarbeidspartner i Unloc og sammen skal vi låse opp og åpne for markedets beste løsninger for digitale nøkler, sier Kjørberg Siraj.

– Samarbeidet med Obos er utrolig verdifullt for Unloc. Vi har et felles oppdrag om å gjøre hverdagen enklere for alle med en inngangsdør. Nå skal vi revolusjonere hvordan verdens nøkler deles og brukes, sier gründer og daglig leder i Unloc, Kris Riise.

Fordeler for flere

Digitale nøkler effektiviserer også distribusjon av varer og tjenester som beboerne bestiller hjem. Nøkler kan deles ut i et begrenset tidsrom til de som har behov for å komme inn i oppgangen. Istedenfor å dele ut fysiske nøkkelkopier, kan døren åpnes via mobiltelefonen. Det er kun den som er personlig invitert som får adgang, det kan være hjemmetjenesten, avisbudet, matleverandøren eller andre vi stoler på.

Det vil i første omgang ikke være mulig å bruke de digitale nøklene på inngangsdørene til hver enkelt leilighet, kun døren til oppgangene, men Obos og Unloc jobber også med løsninger for leilighetsdørene.

Den digitale nøkkelen er et supplement, og det vil fortsatt være mulig å benytte de gamle nøklene, heter det i en pressemelding.