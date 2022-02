Sikkerhetsdagen 2021 - Live 

Annonse

Vi er under et tilnærmet konstant angrep på nettet. Automatiserte trusler som raskt utnytter smutthull og systemer som ikke er oppdaterte er en reell trussel. Etter kaos-året 2020 er det få tegn som tilsier at presset mot sikkerhet blir mindre. Politisk og økonomisk vinning er kanskje hovedmålet, men industrispionasje og disrupsjon er også på agendaen for 2021. For å møte truslene på hjemmebane er det ekstremt viktig at man er oppdatert og ikke minst forberedt på det som måtte komme.



I videoen kan du se opptak fra Sikkerhetsdagen 2022. Programmet for dagen finner du under videoen. Om du ønsker å gå til et spesifikt foredrag kan du klikke deg gjennom videoen til Youtube, og der vil du ha muligheten til å gå til de individuelle foredragene.