Siste Android-oppdatering skaper frustrasjon

Nå var det ikke den skremmende «blue screen of death» som vi kjenner fra tidligere Windows-versjoner, Android er et annet operativsystem. Snarere fikk vi den irriterende meldingen om at «appen stopper for mange ganger».

Se faktaboksen for å løse problemet om du har det, så skal jeg skrive litt til.

Ante fred og ingen fare

I går kveld skulle jeg bare sjekke epost, meldinger og sånt på brettet før jeg styrte i retning soveavdelingen til boligen/hjemmekontoret. Det kunne jeg bare droppe. Riktignok fungerte Vivaldi som det skal, mens det meste annet ble slått til jorden med beskjed om at de stoppet for mange ganger.

Det slo meg ikke at dette kunne være en følge av de siste oppdateringene jeg hadde godkjent. Det er vel gjerne en sånn ti-tyve per dag. Så er jeg også vant med Windows-jern som endrer personlighet støtt og stadig, blir deprimerte, får halliser og det som verre er.

Min erfaring med Android er imidlertid at selve systemet er beundringsverdig stabilt. Jeg har forsøkt å telle opp, og tror jeg har erfaring med oppunder tyve operativsystemer de siste 30 årene. Jeg skal la være å mimre, men si at på 70- og 80-tallet var det gjerne stabile systemer. På større maskiner, såkalte minimaskiner, også utover 90-tallet. På pc har det vært ymse kaos siden MSDOS 4.0.

Stabilt, så hva nå?

Er det noe jeg burde kunne, så er det debugging. Jeg synes faktisk det er gøy. Men jeg hater det når det er for å finne ut av hvorfor et av mine hjelpemidler bare lager problemer. Så når min Samsung Galaxy Tab A begynte å oppføre seg frekt og udannet, ble jeg sint.

Sinne er imidlertid en dårlig debugger. Så jeg slappet av og utforsket ett og ett problem. Jeg fant ikke noe de hadde til felles, annet enn at en del av dem friket ut på Samsung-plattformen, og ikke på mine Xiaomi-enheter (med grensesnittet MIUI) eller Motorola.

Da var det på tide å søke på nettet etter det som skulle vise seg å være riktig svar: Det hele skyldtes en Android-oppgradering fra Google, som inneholder en feil som særlig rammer Samsung-apparater. Jeg har ikke giddet å sjekke ut hvorfor det gikk ut over Samsung, jeg ville bare løse problemet mitt – og jeg var klar for å sette brettet tilbake til fabrikkinnstillinger og manuelt installere en haug apper og tilpasse dem. Noe jeg ikke setter pris på.

Enkel løsning

Svaret på det hele er rett og slett at oppdateringen av «Android System Webview» er på feil villspor. Gå inn og fjern oppdateringene til denne appen du ikke visste hadde så mye med andre apper å gjøre, som heller ikke jeg ante noe om.

Snipp, snapp, så var det problemet løst. Tusen takk til Nextpit som kom med løsningen.