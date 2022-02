Slik kan cybersikkerhet beskytte elevene mot netthets

Annonse

Adgang til nettbasert læring eksponerer elever for et vell av informasjon, samtidig som lærerne bruker internettressurser til undervisningsplanlegging, samhandling og interaktiv personlig undervisning. Imidlertid, kan det også eksponere elevene til internetts mørkere side. Nettmobbere bruker internettbaserte plattformer for å plage andre, også mens de er på skolen.

Statistikk fra januar i år viser hvordan Google Chromebook bruken blant elever og lærere har nådd 30 millioner på verdensbasis, med Googles G Suite for Education brukes av 80 millioner siden introduksjonen i 2016.

Nettmobbing er et alvorlig politisk, utdannelsesmessig og folkehelsemessig problem. Anonymiteten som i nettmobbing fjerner ansikt til ansikt interaksjonen med ofrene, krever mindre mot enn et direkte personlig angrep, og gir også illusjonen av at overgriperen kan forbli anonym.

På samme måte kan oppfattelsen av avstand som ligger i nettmobbing motivere unge mennesker til å føle en slags ignoranse for konsekvensene, og se på det som underholdende i stedet for skadelig. Som alltid, unge mennesker kan oppleve et stort sosialt press til å delta i nettmobbingsadferd.

Fjern nettmobbing fra klasserommet

Undervisning spiller en klar rolle for å hjelpe skoler og utdannelsesinstitusjoner i å bekjempe nettmobbing. Å lære unge mennesker om de reelle konsekvensene av nettmobbing, både når det gjelder offerets helse, og de mulige kriminelle konsekvensene av overgriperens handlinger er viktig. Det samme gjelder å hjelpe de unge til å føle seg vel med å rapportere skadelig adferd før den eskalerer.

Imidlertid, er det også tekniske dimensjoner i bekjempelsen av nettmobbing. URL filtrering har blitt brukt av skoler i lang tid for å kontrollere hvilke nettsteder som skal ha adgang til skolens nettverk. Dette bidrar til at skoler og utdannelsesinstitusjoner etablerer sikre datapolicier, hvor de spesifiserer hvilke nettsteder som skal tillates, begrenses eller nektes, og å skjerme for uakseptabelt språk. Nye teknologier har muliggjort filtrering til å dekke internettapplikasjoner i tillegg til nettsteder. Check Point for eksempel, tilbyr filtreringsmuligheter for mer enn 7.800 online læreapplikasjoner, med både nettside- og applikasjonsadgang styrt fra ett felles regelbasert styringskonsoll, og ett rapportsystem.

Beskyttelse mot skadelig innhold

Imidlertid, selv om filtrering av uønsket innhold er et sterkt teknisk fundament for å adressere nettmobbing, går det ikke langt nok. Unge mennesker må også beskyttes mot nettmisbruk og utuktig innhold, phishing-forsøk fra meldingstjenester og sosiale medier som Instagram og Facebook. Dette krever avansert sandkasse- og filtreringsteknologi til å identifisere og trekke ut skadelig innhold før det når brukerne. I tillegg gir sikker surfing mulighet for unge mennesker å bruke forskjellige søkemotorer som Google, Yahoo, og Bing, og med YouTube samtidig filtrere ut forstyrrende innhold og bilder.

Disse avanserte beskyttelses og filtreringsegenskapene bør brukes på skolemaskiner som Chromebook for å beskytte elevenes nettbaserte arbeid og for å styrke lærerens rolle i å bruke digital teknologi til opplæring, uten å øke faren for nettmobbing. Cybertrusler rettet mot barn i skolealder er en reell fare, og nettmobbing er på ingen måte barnespill. Det kan gi alvorlige skader og forårsake voldelig adferd.

Nettmobbing kan bare fjernes med aktiv bistand fra elever, foreldre, lærere, skolemyndigheter og samfunnseksperter som kan identifisere ordene og aktivitetene som brukes av nettmobberene på sosiale medier, tekst og epost. Med denne felles fremgangsmåten, kan skolene gi elevene sine et sikrere sted å lære og trives, fritt for nettmobbing.

Nils Ove Gamlem, teknologisjef i Check Point