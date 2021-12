Smarttelefoner: Apple tilbake, Kina frem

Annonse

Ja, unntatt det vanlige: Større, raskere, bedre kamera, lettere, mindre, tyngre, og så videre. Noe virkelig nytt som får folk til å løpe ned butikkene er det noen år siden vi har sett. Kanskje unntatt når det gjelder de mest ihuga Apple-fans.

Den siste oversikten fra analyseselskapet IDC over markedet for smarttelefoner viser at i antall enheter så går det ikke så verst for de fleste, med unntak av Apple som faller 18,2 prosent i markedsandel.

Teller apparater

I andre kvartal 2019 ble det ifølge IDC solgt 333,2 millioner smarttelefoner. Det er åtte millioner færre enn samme kvartal året før.

Samsung beholder første plass på listen med 75,5 millioner leverte mobiler, noe som er fire millioner flere enn året før. Markedsandelen stiger da også fra 21 prosent til 22,7 prosent. På andre plass ligger fortsatt Huawei, som tross mye styr med amerikanske myndigheter, øker fra 54,2 millioner apparater i 2. kvartal 2018 til 58,7 millioner i samme kvartal 2019. Det gir en markedsandel på 17,6 prosent.

Apple klarer å beholde tredjeplassen med 33,8 millioner leverte enheter i 2. kvartal 2019 mot 41,3 millioner i samme kvartal i 2018. Det gir en markedsandel på 10,1 prosent mot 12.1 prosent året før.

På fjerde og femte plass truer kinesiske Xiaomi og Oppo med å gå forbi Apple med henholdsvis 9,7 og 8,9 prosent i markedsandeler.

Penger teller mer?

Så langt antall leverte enheter. Om vi ser på økonomien i dette, så er IDC nøye med å peke på at Apple har hatt suksess med sitt «bytt til nytt»-program og salg av renoverte enheter med garanti. Foruten at dette sikkert er god butikk i seg selv, gjør det at Apple øker det totale antallet brukere av iOS-plattformen i forhold til året før.

Samsung er fortsatt størst på antall enheter, men det siste kvartalsregnskapet viser at veksten går på bekostning av marginene og fortjeneste. Samtidig er salget av de dyreste flaggskipmodellene skuffende. Kundene vil heller ha rimeligere modeller som A50 eller A70, og de som har toppmodeller beholder dem lenger og venter med å oppdatere.