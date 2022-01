Slik svindler de systematisk eldre kvinner

Annonse

– Svindlerne ringer systematisk til kvinner ved navn som Olga, Kari, Sigrid og Gerd for å lure dem til å gi fra seg personsensitive opplysninger og bank-ID. Disse navnene er gjerne vanlige for eldre generasjoner kvinner, og er lette å finne fram til i nummeropplysningen, forklarer Hanne Tangen Nilsen, sikkerhetsdirektør i Telenor Norge, i en pressemelding.

Nå advarer selskapet om det de kaller "Olga"-svindel.

Ta selv kontakt med banken

Sikkerhetsdirektøren i Telenor forklarer at svindlere, ved hjelp av enkel programvare, kamuflerer seg bak et hvilket som helst norsk telefonnummer. Svindleren kan for eksempel late som det er banken som ringer, og forklarer at et lån er klart for utbetaling.

– «Olga» benekter at hun har tatt opp et lån, og takker selvfølgelig ja til å bli satt over til andre i banken for å hindre utbetalingen, forklarer Nilsen.

Etter å ha blitt «satt over», gir hun fra seg passord og personlige opplysninger til svindlerne. Så fort svindleren har fått kontroll på nettbanken, tappes kontoen for penger.

Telenor sperrer over 200.000 svindelanrop hver dag, og Nilsen mener det er viktig at folk er klar over hvordan denne typen svindel foregår. De kommer derfor med tre råd mot "Olga"-svindel: