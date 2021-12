Tall og resultater

Annonse

Juli forbindes ofte med sommer, sol og ferie. Men det er også tidspunktet hvor selskapene kunngjør resultatene i årets andre kvartal.

Hos Atea Norge fortsetter veksten, og interessen for digitalisering i både privat og offentlig sektor bidrar til nok et solid kvartal for den nordiske leverandøren av it-infrastruktur.

I Evry har de også hatt solid vekst på to viktige områder i årets første halvår. Økt etterspørsel etter konsulenttjenester har også resultert i 570 nye ansatte hos selskapet hittil i år. Evry fusjonerer med Tieto, som også kan melde om gode resultater:

Tieto tilrettelegger for fremtidig vekst gjennom virksomhetsendring. I den norske delen av selskapet var veksten på nærmere 4 prosent i andre kvartal.

Knowit kan også skryte av videre vekst i siste kvartal.

Regnskapsfeil svir for Telenor. Da deres datterselskap Grameenphone i Bangladesh la frem resultater for andre kvartal 2019, fremsto dette som lite lystelig lesning da de kunne melde om et tap på 622 millioner kroner. De endte derfor opp med et svakere resultat enn forventet.

Hos Telia Norge begynner det nye selskapet å ta form. De økonomiske resultatene for andre kvartal viser en vekst, som følge av sammenslåingen med Get TDC, i totalinntektene og EBITDA sammenlignet med andre kvartal 2018.

Også i Capgemini opprettholder de veksten med et godt resultat.