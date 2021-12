Regnskapsfeil svir for Telenor

Annonse

Natt til mandag norsk tid la Telenors datterselskap Grameenphone i Bangladesh frem resultater for andre kvartal 2019. Dette fremstår som lite lystelig lesning med et tap på 622 millioner kroner.

Nå er det imidlertid slik at Grameenphone som helhet har en god vekst. Selskapet har en vekst på rundt 13 prosent og kan skilte med et driftsresultat på 9,3 prosent. Det er imidlertid en regnskapssmell om kommer til bli altoverskyggende for dette kvartalet.

I følge Telenor kommer smellen på 622 millioner kroner av at man har hatt en feilberegning av kommisjonsbetalinger som går år tilbake. Dette har Grameenphone valgt å regulere og kommer dermed som en avsetning på årets regnskap.

Denne reguleringen gir dermed den effekt av nettoresultatet blir påvirket i negativ retning med 622 millioner noe som også gir en negativ innvirkning på EBITDA for selskapet med 299 millioner kroner.